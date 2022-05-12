Фанаты футбольного клуба "Зенит" экипировали 50 бойцов ЛНР

Фанаты питерского "Зенита" экипировали 50 бойцов ЛНР

Продолжается военная специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины.

Все неравнодушные граждане страны, чем могут помогают российской армии. Не остались в стороне и фанаты питерского клуба "Зенит".

Фанаты новоявленного чемпиона страны оказали помощь добровольцам СВО. На собранные средства удалось полностью экипировать 50 бойцов. Груз был закуплен и доставлен на территорию Луганской народной республики.

Командир отделения поблагодарил фанатов. А сами бойцы ЛНР проскандировали: "Зенит" - чемпион!".

А тем временем, власти Луганской республики вместе с народом примут решение о вхождении в состав Российской Федерации после окончания боевых действий, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник