МИД России: вступление Финляндии в альянс НАТО нарушает мирный договор

Представители МИД России прокомментировали вероятное включение Финляндии в военно-политический блок НАТО. Как подчеркнули в министерстве, данное решение Хельсинки является прямым нарушением международных обязательств, то есть Парижского мирного договора 1947 года.

"Цель НАТО ясна — продолжить расширение к границам России, создать ещё один фланг для военной угрозы нашей стране", — написали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению российских дипломатов, Финляндия при членстве в альянсе лишится независимости. Также в МИД заявили, что Москва предпримет ответные военно-технические меры.

Ранее глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что вступление Финляндии в НАТО ослабит позиции Москвы и оставит без защиты Калининградскую область.