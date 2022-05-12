Минобороны Литвы: вступление Финляндии в НАТО оставит Калининград без защиты

Руководитель Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что включение Финляндии в военно-политический блок НАТО ослабит ВС РФ и "заблокирует" Калининградскую область.

"В военном смысле позиции РФ слабеют, и её власти это прекрасно осознают", — подчеркнул министр в ходе выступления в парламенте.

Членство Хельсинки в альянсе сформирует для стран Прибалтики "северный путь", сказал глава военного ведомства. По словам политика, таким образом НАТО сможет направить подкрепление для союзников.

При этом Анушаускас сравнил Калининградскую область с коридором. Как отметил руководитель МО, в случае вступления Финляндии в блок российский регион остаётся без защиты.

Ранее источник ТАСС заявил, что Финляндию и Швецию могут пригласить в НАТО уже в июне.