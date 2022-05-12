Замком "Азова"* Паламар: более 600 боевиков в Мариуполе имеют тяжёлые ранения

По словам заместителя командира нацбатальона "Азов"* Святослава Паламара, в Мариуполе его бойцам приходится совсем туго: тяжёлые ранения имеются на данный момент у 600 боевиков, и раненых с каждым днём становится всё больше. Об этом Паламар сообщил испанскому изданию АВС.

Замком "Азова"* признался, что без поставок медикаментов, боеприпасов и продуктов бойцам нацбатальона долго не протянуть, и подчеркнул, что Киев обязан был предусмотреть такой вариант развития событий.

"Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок", — сказал Паламар.

Заместитель командира признал, что ситуация ухудшается, добавив, что просто так покинуть Мариуполь его батальон не может, а Киев подобных распоряжений не давал.

"Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ и он все еще есть: продолжать оборону и мы продолжаем оборону… Это чрезвычайно сложная и тяжелая ситуация", — добавил Паламар.

По его мнению, киевские власти должны "сделать невозможное", чтобы вытащить азовцев из пекла, в котором они сейчас находятся.

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.