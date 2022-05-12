EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Замком "Азова"* Паламар: более 600 боевиков в Мариуполе имеют тяжёлые ранения

Силовые структуры

По словам заместителя командира нацбатальона "Азов"* Святослава Паламара, в Мариуполе его бойцам приходится совсем туго: тяжёлые ранения имеются на данный момент у 600 боевиков, и раненых с каждым днём становится всё больше. Об этом Паламар сообщил испанскому изданию АВС.

Замком "Азова"* Паламар: более 600 боевиков в Мариуполе имеют тяжёлые ранения

Замком "Азова"* признался, что без поставок медикаментов, боеприпасов и продуктов бойцам нацбатальона долго не протянуть, и подчеркнул, что Киев обязан был предусмотреть такой вариант развития событий.

"Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок", — сказал Паламар.

Заместитель командира признал, что ситуация ухудшается, добавив, что просто так покинуть Мариуполь его батальон не может, а Киев подобных распоряжений не давал.

"Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ и он все еще есть: продолжать оборону и мы продолжаем оборону… Это чрезвычайно сложная и тяжелая ситуация", — добавил Паламар.

По его мнению, киевские власти должны "сделать невозможное", чтобы вытащить азовцев из пекла, в котором они сейчас находятся.

*"Азов" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

 

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина
Sberbank
Новости
В Подмосковье трёхлетний ребёнок бросался сковородами из окна
Politico: сенаторы призывают Байдена создать коридор для вывоза зерна с Украины
Смирнов: Россия может ударить по Киеву в ответ на атаку по Белгородской области
Замком "Азова"* Паламар: более 600 боевиков в Мариуполе имеют тяжёлые ранения
Минобороны РФ показало работу самоходных гаубиц "Мста-С" по позициям ВСУ
Суздальцев: Россия не готова нанести удар по центрам принятия решений в Киеве
Евросоюз опасается распространения спецоперации на Грузию и Молдавию
Политолог Смирнов: Минск стягивает армию к границам, чтобы показать силу
Омбудсмен Москалькова: 73 российских моряка удерживаются на Украине
Стремоусов: жители Херсона хотят социальной справедливости, как в РФ
Популярное
Силовые структуры
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен

Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", вышли на связь с российскими военными

Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Силовые структуры
Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова
Силовые структуры
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
Усам Оздемиров России нужно создавать двухконтурную валютно-финансовую систему Усам Оздемиров Любовь Степушова Боевики "Азова"* мольбами о помощи дискредитируют НАТО и Киев Любовь Степушова Игорь Буккер Глава нацразведки США: Конфликт на Украине надолго Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Бывший СССР
Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Силовые структуры
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Последние материалы
Замком "Азова"* Паламар: более 600 боевиков в Мариуполе имеют тяжёлые ранения
Минобороны РФ показало работу самоходных гаубиц "Мста-С" по позициям ВСУ
России нужно создавать двухконтурную валютно-финансовую систему
Суздальцев: Россия не готова нанести удар по центрам принятия решений в Киеве
Санкции: в чем преимущества России, которые мы не используем?
Евросоюз опасается распространения спецоперации на Грузию и Молдавию
Политолог Смирнов: Минск стягивает армию к границам, чтобы показать силу
Омбудсмен Москалькова: 73 российских моряка удерживаются на Украине
Стремоусов: жители Херсона хотят социальной справедливости, как в РФ
Боевики "Азова"* мольбами о помощи дискредитируют НАТО и Киев
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников