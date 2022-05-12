Смирнов: Россия может ударить по Киеву в ответ на атаку по Белгородской области

По мнению политического аналитика Сергея Смирнова, российская сторона может жёстко ответить на удары со стороны Украины по Белгородской области. Эксперт считает, что в ближайшее время ВС РФ могут нанести ответный удар не только по Киеву, но и по другим городам Незалежной.

"Я думаю, что в ответ на атаку на Белгородскую область Россия может ответить ракетными ударами по Киеву и другим точкам в украинском тылу, которые сейчас почувствовали себя в относительной безопасности", — отметил Смирнов в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее в Белгородской области в результате обстрела украинской стороной села Солохи шесть человек ранены, один скончался. Среди пострадавших есть несовершеннолетние дети.