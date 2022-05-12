Военный эксперт Костикин рассказал о единицах погибших военных РФ в спецоперации

В ходе спецоперации РФ на Украине погибли единицы российских военнослужащих. Потери не идут в сравнение с чеченской или афганской кампаниями, заявил URA. RU эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

По его словам, также не наблюдается большого количества раненых солдат российской армии.

"Солдат сейчас берегут. Потери сейчас не сопоставимы ни с Чеченской, ни с Афганской войной. У нас нет завала в госпиталях. По погибшим количество за два месяца — это единицы, не сотни", — сказал военный эксперт.

Он сравнил спецоперацию на Украине с действиями Британии при решении вопроса с Северной Ирландией. Лондон действовал примерно так же и успешно справился с проблемой, считает Костикин.