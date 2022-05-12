Британский министр: конфликт на Украине может длиться десятилетия

Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес сказал, что события на Украине могут не заканчиваться несколько десятилетий. По словам министра, существует два сценария развития событий.

"Есть корейский вариант, при котором замороженный конфликт длится уже 50 лет. Северная и Южная Кореи живут отдельно, фактически огородившись стеной", — заявил глава британского военного ведомства, передаёт The Washington Post.

В качестве другого примера Уоллес привёл войну во Вьетнаме. По мнению министра, Вашингтон страдал из-за конфликта 15 лет. Он прекратился, когда в стране изменилась политическая обстановка, напомнил руководитель МО королевства.

Вместе с этим Уоллес предположил, что ВС РФ "истощатся" на Украине. Это заставит Москву начать соответствующие переговоры с Киевом, заключил министр.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что военная спецоперация России по принуждению к миру на Украине затянулась. В Кремле в свою очередь подчеркнули: миссия идёт по плану.