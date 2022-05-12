ВС РФ наносят удары в Кременчуге и наступают по линии Попасная-Лисичанск в ЛНР

ВС РФ совместно с НМ ЛНР продолжают наступление к северу от освобождённой ранее Попасной, продвинувшись на несколько километров в сторону населённых пунктов Александрополье и станция Камышеваха. ВСУ пытаются удержать позиции на линии Врубовка-Тошковка.

В ходе продвижения союзные войска установили огневой контроль над достаточно протяжённой частью трассы Лисичанск-Артёмовск (Бахмут), что может помешать украинской стороне перебросить подкрепление к Лисичанско-Краматорской агломерации со стороны Артёмовска, находящегося под контролем ВСУ, пишет "Военное обозрение".

Издание также сообщает о нанесении как минимум двух ракетных ударов по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области Украины. Помимо этого, по данным источника, ударами пяти крылатых ракет ВС РФ в Кременчуге уничтожены склады с вооружением и боеприпасами ВСУ.