Восьмилетний Алёша из Белгородской области пожелал здоровья российским военным

Восьмилетний Алёша из Белгородской области, который часто встречает участников российской спецоперации, пожелал им здоровья и благополучия.

Ранее по социальным сетям распространился видеоролик, на котором видно, как уже ставший знаменитым мальчик постоянно выбегает навстречу военным РФ. В этот раз он призвал российских солдат работать на благо страны.

"Чтобы они были всегда здоровы… и всегда у них было всё хорошо. Работайте, ребята, победа будет за нами!" — приводит слова Алёши RT.

Пользователи соцсетей уже предложили сделать мальчика символом спецоперации. Алёша регулярно провожает военнослужащих и отдаёт им воинское приветствие.