Восьмилетний Алёша из Белгородской области, который часто встречает участников российской спецоперации, пожелал им здоровья и благополучия.
Ранее по социальным сетям распространился видеоролик, на котором видно, как уже ставший знаменитым мальчик постоянно выбегает навстречу военным РФ. В этот раз он призвал российских солдат работать на благо страны.
"Чтобы они были всегда здоровы… и всегда у них было всё хорошо. Работайте, ребята, победа будет за нами!" — приводит слова Алёши RT.
Пользователи соцсетей уже предложили сделать мальчика символом спецоперации. Алёша регулярно провожает военнослужащих и отдаёт им воинское приветствие.
"Вот он целый день сидит, ждёт, когда пойдёт наша колонна, как колонна идёт, он сразу бежит на "точку", становится, бедняга, вот это выдержка!" — рассказала его мама.
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