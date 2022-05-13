Военкор Котёнок: на Украине ликвидирована "Леди Геноцид" Вита Заверуха

Среди собранных шевронов ликвидированных украинских боевиков была обнаружена нашивка с фамилией Завiруха. Это фамилия известной националистки из "Айдара"*.

Виктория Заверуха в свои 25 лет успела прославиться по всей Украине в качестве ярой поклонницы национализма. На родине она известна под кличками Леди Геноцид, Nazist Terror Pussy Riot, "Витаминка", Украинская Жанна д'Арк.

Будучи активисткой "Правого Сектора"** она жгла людей в Одесском доме профсоюзов в 2014 году. Поступив на службу в националистический батальон "Айдар"*, лично под камерами обстреливала из гранатомёта мирное село Широкино в ДНР.

После расстрела полицейских и вооружённого грабежа АЗС в Киеве девушка попала в тюрьму, но уже вскоре оказалась на свободе, как и полагается на "демократичной" Украине.

Накануне шеврон с фамилией Завiруха был найден среди собранных нашивок ликвидированных боевиков "Айдара"*, рассказал известный российский военкор Юрий Котёнок. Корреспондент уточнил, что в украинских источниках фамилия националистки пишется через "е", но, тем не менее, фамилия редкая для совпадения.

* - украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

** - признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ