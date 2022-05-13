Рогозин: после окончания СВО в мире вырастет спрос на российское оружие

По мнению главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, результатом проведения спецоперации ВС РФ на Украине станет рост спроса на российское оружие на мировом рынке. Он считает, что российская военная техника доказала свою эффективность в ходе боевых действий.

Более того, оборонно-промышленный комплекс продемонстрировал адаптацию к противодействию странам Запада в условиях санкций. Рогозин отметил, что западные санкции, направленные против России, никак не повлияют на разработку вооружения.