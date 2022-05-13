Литовкин: Россия даст асимметричный ответ США в случае эскалации на Чукотке

Накануне представитель Пентагона Кристин Вормут заявила о намерении США разместить на Аляске новое военное подразделение, способное работать при экстремальном холоде. Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал новость, сообщив, что РФ даст асимметричный ответ действиям Америки.

Он пояснил, что деятельность США на Аляске влечёт определённые риски для РФ. По его мнению, американцы собираются делать упор на Чукотку, где у РФ не имеется мотострелковых и танковых частей. По их плану, размещение в северном регионе новых подразделений заставит Россию растянуть оборонные силы, перебросить туда войска и защищаться. Таким образом США собираются увеличить финансовые расходы РФ.

"Но мы будем внимательно следить за тем, что происходит на Аляске. Россия будет выбирать асимметричные методы для защиты своих национальных интересов и нашей территории", — пояснил Литовкин в беседе с "Народными Новостями".

Он также добавил, что на более радикальную эскалацию США не пойдут, поскольку знают о "ядерном зонтике" России.