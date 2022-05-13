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МО Польши: на Украину необходимо отправить группу разминирования полей
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Автор Евгения Васильева

МО Польши: на Украину необходимо отправить группу разминирования полей

Силовые структуры

Руководитель Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что страна должна направить на Украину специалистов по разминированию территории.

"Группу сформируют полицейские, а не военные силы", — отметил руководитель польского ведомства в ходе пресс-конференции с журналистами.

По словам министра, эксперты по нейтрализации мин нужны украинским властям, чтобы фермеры начали заниматься сельским хозяйством. Как напомнил Блащак, страну можно назвать одним из мировых производителей зерна. Если не решить проблему экспорта, в Африке и Ближнем Востоке будет продовольственный дефицит, добавил представитель польского МО.

Ранее власти Германии обвинили Россию в похищении зерна на востоке Украины. Об этом заявил немецкий министр сельского хозяйства Джем Оздемир.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
польша украина мариуш блащак
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