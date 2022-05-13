Пушилин: говорить о полноценном котле для ВСУ вокруг Авдеевки преждевременно

Город Авдеевка, входящий в Донецкую агломерацию, расположен в 13 км к северу от Донецка в центральной части области. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные в Авдеевке находятся в оперативном окружении войск РФ и защитников Донбасса, но пока не в котле.

"Говорить о масштабном полноценном котле вокруг Авдеевки — это немножко забегать вперёд", — сказал Пушилин.

В настоящее время группировка ВС Украины в Авдеевке окружена, лишена возможностей проводить ротации, ключевые точки поставок боекомплектов фиксированы.