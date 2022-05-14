Специальная военная операция РФ на Украине продолжается. Минувшей ночью на линии фронта в ЛНР прошли мощные бои. Взрывы артиллерийских снарядов сотрясали землю далеко за пределами территории боевых действий, пишет Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны", уточняя, что содрогание земли фиксировалось в Луганске в 50 километрах от линии фронта.
Сообщается о том, что в стороне Первомайска-Стаханова прошли бои с применением артиллерии крупных калибров.
"На линии что-то страшное, слышно аж в Луганске, там, наверное, земля вскипает.
Слышно и от нас работу тяжёлого, бьют залпами РСЗО, и прилёты бухающие, аж земля вздрагивает", — цитирует Telegram-канал сообщение своих корреспондентов из столицы ЛНР.
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