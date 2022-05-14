В 50 км от Луганска прошли мощные ночные бои с содроганием земли от артударов

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается. Минувшей ночью на линии фронта в ЛНР прошли мощные бои. Взрывы артиллерийских снарядов сотрясали землю далеко за пределами территории боевых действий, пишет Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны", уточняя, что содрогание земли фиксировалось в Луганске в 50 километрах от линии фронта.

Сообщается о том, что в стороне Первомайска-Стаханова прошли бои с применением артиллерии крупных калибров.