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Автор Элиза Ибрагимова

В 50 км от Луганска прошли мощные ночные бои с содроганием земли от артударов

Силовые структуры

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается. Минувшей ночью на линии фронта в ЛНР прошли мощные бои. Взрывы артиллерийских снарядов сотрясали землю далеко за пределами территории боевых действий, пишет Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны", уточняя, что содрогание земли фиксировалось в Луганске в 50 километрах от линии фронта.

Сообщается о том, что в стороне Первомайска-Стаханова прошли бои с применением артиллерии крупных калибров.

"На линии что-то страшное, слышно аж в Луганске, там, наверное, земля вскипает.
Слышно и от нас работу тяжёлого, бьют залпами РСЗО, и прилёты бухающие, аж земля вздрагивает", — цитирует Telegram-канал сообщение своих корреспондентов из столицы ЛНР.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
лнр луганск
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