Верещук забирает у "Азова"* последнюю надежду и готовит его к смерти

Вице-премьер Украины Ирина Верещук забрала у членов националистического батальона "Азов"* последнюю надежду.

Теперь "сидельцев" на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе она готовит к смерти за президента Зеленского и призывает сохранять "холодный разум" относительно влияния мировых лидеров на ситуацию вокруг предприятия.

"Нам не следует преувеличивать влияние мировых лидеров. Потому что, если бы это влияние было должным, не было бы войны", — подписывает приговор нацистам она.

Результат переговоров с Москвой может удовлетворить не всех, — предупреждает вице-премьер украинского правительства, как бы подготавливая банду "Волыны", "Редиса" и "Калины" к смерти за Владимира Зеленского.

Восемь лет безнаказанного истребления народа Донбасса обернулись для укронацистов крысиной норой.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.