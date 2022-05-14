Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал неудачные попытки Вооружённых сил Украины вернуть под свой контроль остров Змеиный.
Он отметил, что этот участок суши позволяет ВС РФ контролировать юго-западные районы Украины, территорию Молдовы и Румынии при помощи средств радиотехнической разведки. Особенно удобно держать под контролем аэродромную сеть, с которой взлетают уцелевшие самолёты Украины.
"Бить их на территории Румынии или Молдовы мы не можем, а вот когда они входят в воздушное пространство Украины… Отсюда постоянно растущая статистика сбитых самолётов. Поэтому украинцы пытаются вернуть остров любой ценой", — объяснил Леонков.
В польской Варшаве украинские беженцы забили до смерти местного жителя.