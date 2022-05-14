Леонков: остров Змеиный нужен ВСУ из-за размещённых там российских РЛС

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал неудачные попытки Вооружённых сил Украины вернуть под свой контроль остров Змеиный.

Он отметил, что этот участок суши позволяет ВС РФ контролировать юго-западные районы Украины, территорию Молдовы и Румынии при помощи средств радиотехнической разведки. Особенно удобно держать под контролем аэродромную сеть, с которой взлетают уцелевшие самолёты Украины.