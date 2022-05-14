Сдавшийся боец ВСУ призвал украинцев не воевать за "клоуна Зеленского"

Принявший решение сложить оружие украинский солдат призвал остальных военнослужащих ВСУ сдаться и не проливать кровь за "клоуна Зеленского".

Боец ВСУ, который устал воевать, а потому принял решение сдаться союзным силам ВС РФ и ополчения ЛДНР, признался, что не имеет ничего против русского языка и сам им всю жизнь пользовался. По его словам, украинская "мова" трудна для понимания большинству граждан Незалежной.

Негативно он высказался и по поводу президента Владимира Зеленского.

"Клоун [Зеленский — Прим. ред.], я скажу вам правду! Не знаю, зачем его надо было ставить", — недоумевает бывший солдат.

Также мужчина обратился к украинским военнослужащим и посоветовал им быстрее сложить оружие, чтобы закончить конфликт. Что касается объявленной в стране третьей волны мобилизации, пленный посоветовал избегать рядов ВСУ любыми путями.