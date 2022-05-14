Пленный ВСУшник рассказал о предательстве сослуживцев и призвал сложить оружие

Пленный военнослужащий украинских войск рассказал о предательстве своих сослуживцев и призывает их сложить оружие.

Он рассказывает, что по ним стреляли свои же.

"Со спины по нам открыли огонь из минометов и пулеметов, насыпали капитально… Думал, что в плену над нами будут издеваться, а тут все совсем по-другому… Товарищи, побратимы, это война бессмысленна, сложите оружие и возвращайтесь домой…", — говорит соотечественникам ВСУшник.

А тем временем, российская армия в течение ночи поразила 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе н. п. Любомировка в Херсонской области и 23 артподразделения украинской армии на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка.

Информация поступила из Минобороны России.