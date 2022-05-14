Турция готова направить корабль для эвакуации националистов с "Азовстали"

Турция готова направить корабль для эвакуации украинских националистов и мирных жителей с металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом сообщил представитель турецкого лидера Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

Он сказал, что турецкая сторона предложила эвакуировать раненых бандеровцев нацбата "Азов"* с меткомбината морским путем. Согласно плану, украинских националистов должны доставить в Бердянск, откуда их сможет забрать в Стамбул турецкий корабль.

По его словам, он якобы обсуждал это с украинским президентом Владимиром Зеленским еще полмесяца назад и данное предложение до сих пор "лежит на столе", однако Россия не соглашается на это.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.