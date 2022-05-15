Польша хочет демилитаризовать Калининград и вернуть ему имя Кенигсберг

Бывший заместитель главы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев сказал, что после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс НАТО Калининград станет проблемой для ЕС.

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Do Rzeczy.

Экс-чиновник военного ведомства подчёркивает, что вступление Скандинавии в НАТО позволит ему доминировать на Балтике. Он призывает Калининградскую область демилитаризировать, а Калининграду вернуть название Кенигсберг.

По словам Шереметьева, регион сегодня — "пороховая бочка между ног Альянса".

"Даже после того, как Финляндия и Швеция вступят в НАТО, возникнут новые задачи, которые придется выполнять, но в то же время Польша будет иметь гораздо более сильные позиции на восточном фланге, чем раньше", — подытожил экс-министра.

Ранее Австралия назвала Калининград "непотопляемым авианосцем".