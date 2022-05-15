Полковник Ходарёнок: украинские тербаты — бесполезная тактическая единица

Украинские тербаты — самая бесполезная тактическая единица, которую можно было придумать. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Он назвал несколько причин этого. Во-первых, почти никто из бойцов теробороны не проходил срочную службу в армии. Набирают их туда по желанию, а не по уровню подготовки.

Кроме того, эти "войска" демонстрируют высокий уровень мародёрства. Если украинские "захисники" грабят магазин, то это, скорее всего, тербат, заметил аналитик.

Также они отличаются низким моральным духом. Практика показала, что сражаться с противником даже при численном перевесе (в Мариуполе, Изюме и так далее) они не могли.

Наконец, ещё одна причина — высокий уровень потерь. Такие "бойцы" почти сразу после начала боя несут потери, а где начинаются потери, там и бегство, и плен, и огонь по своим в панике, заключил военный эксперт.

Ранее в Сети появилось видеообращение бойцов 115-й бригады теробороны из Житомира, которые пожаловались на низкий моральный дух в подразделении и некомпетентность вышестоящих командиров.