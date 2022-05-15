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Автор Дмитрий Плотников

Опубликованы новые кадры обстрела позиций украинских неонацистов на "Азовстали"

Силовые структуры

В Интернете появились кадры, как бойцы Донецкой народной республики блокируют периметр металлургического комбината "Азовсталь" и выкуривают украинских нацистов с территории промзоны.

Опубликованы новые кадры обстрела позиций украинских неонацистов на "Азовстали"

Видео с Мариуполя предоставил корреспондент "Известий" Роман Польшаков.

Когда цели бандеровцев были обнаружены, объединённые силы нанесли по ним удары.

"Цеха "Азовстали", где засели националисты, сейчас кроют плотным огнем по всему периметру. Работает СПГ, вот пошла "карусель" из ручных гранатометов. Все это под прикрытием ДШК и пулемётов", — сообщает Польшаков.

Помимо этого, для подавления огневых точек националистов задействован танк. Боевиков "Азова"* постепенно выбивают из укрытий, а затем ликвидируют.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Новые кадры обстрела позиций украинских боевиков на "Азовстали"
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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Опубликованы новые кадры обстрела позиций украинских неонацистов на "Азовстали"
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