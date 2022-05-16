Украинская волонтёрка Ирина Коваленко из Львова описала в соцсетях "позорное и трусливое поведение 103-й бригады теробороны".
Известная на Западной Украине девушка опубликовала гневный пост, в котором эмоционально осудила солдат территориальной обороны из Львова. Недавно подразделению пришёл приказ ехать в Донбасс, но местные бойцы не горят желанием отправляться под пули.
"Мне мерзко, что я из Львова. И мне мерзко, что некоторых из вас я знаю", — пожаловалась Коваленко.
По её словам, "воины" из львовской теробороны способны только расхаживать по мирному городу, хвастаясь "крутыми берцами, формой и тактикульными рукавичками с очками". Вероятность оказаться на передовой посеяла в их рядах настоящую панику.
"Они в соплях и слезах звонят своим женам, мамам, семьям, якобы их "бедных, несчастных, голых и босых" отправили на настоящую войну" — сообщила волонтёрка.
Пост девушки не остался без внимания: её тут же засыпали гневными комментариями и обвинили во лжи. Честный рассказ Коваленко идёт вразрез с официальной украинской пропагандой, а значит нельзя исключать, что скоро ей заинтересуется СБУ.
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