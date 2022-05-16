Минобороны: РФ сбила два украинских штурмовика Су-25 и бомбардировщик Су-24

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские силы ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25 и один бомбардировщик Су-24.

Он подчеркнул: самолёты Су-25 были сбиты в районах населённых пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха Харьковской области.

"В районе острова Змеиный сбит один украинский самолёт Су-24", — пояснил Конашенков на брифинге.

Как отметили в Минобороны, неподалёку от населённых пунктов Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области удалось перехватить 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

Ранее экономист Михаил Хазин заявил, что Вооружённые силы РФ, начав специальную военную операцию, опередили Украину. По его словам, Киев собирался нанести ядерный удар по российскому Белгороду с помощью самолёта Су-24.