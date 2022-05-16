Из тоннеля "Азовстали" вышли первые десять боевиков с белыми флагами

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский продолжает информировать об операции на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Он сообщил, что сегодня, 16 мая утром в Мариуполе сдались в плен десять украинских военных.

"Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами, — додавливаем-таки", — пишет легендарный "Скиф".

Ходаковский добавил, что он рад, когда нацисты "Азова"* бросают оружие.

"Вы думаете, меня радует их смерть, даже "азовцев"*? И здесь вопрос не только пропагандистского выигрыша, но и человеческого: в конце концов, мы тоже несем ответственность за то, что Украина стала такой", — говорит комбат.

Стратегия, которая заключалась в ставках на прогнившие элиты, и отказ от развития русского мира на Украине, когда пророссийские организации уничтожались даже правительством Виктора Януковича — одна из причин сегодняшней ситуации.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.