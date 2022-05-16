Военный эксперт Константин Сивков высказался по поводу заявления российского посла в США Анатолия Антонова, который предупредил, что Белый дом намерен воздействовать на Россию, чтобы она отказалась использовать современные виды оружия.
Сивков напомнил, что главный страх США — это российские ракетные системы "Сармат", потому что об их запуске невозможно узнать заранее, а только по факту пуска. Также, по словам эксперта, американцев пугает невероятная мощь этого оружия — например, если ударить им по вулкану Йеллоустоун, можно спровоцировать его извержение с сильным потоком лавы.
По словам Сивкова, пуск ракеты "Сармат" грозил западной цивилизации полной ликвидацией.
"Вкупе с другими разрушениями это уничтожит половину цивилизации, а западную вообще полностью. Но даже в обычном ракетном снаряжении она имеет 12 блоков мегатонного класса с системой защиты-обороны, которые сами по себе представляют огромную разрушительную силу", — добавил Сивков.
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.