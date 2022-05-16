Сивков объяснил, почему США мечтают запретить "Сарматы": огромная сила

Военный эксперт Константин Сивков высказался по поводу заявления российского посла в США Анатолия Антонова, который предупредил, что Белый дом намерен воздействовать на Россию, чтобы она отказалась использовать современные виды оружия.

Сивков напомнил, что главный страх США — это российские ракетные системы "Сармат", потому что об их запуске невозможно узнать заранее, а только по факту пуска. Также, по словам эксперта, американцев пугает невероятная мощь этого оружия — например, если ударить им по вулкану Йеллоустоун, можно спровоцировать его извержение с сильным потоком лавы.

По словам Сивкова, пуск ракеты "Сармат" грозил западной цивилизации полной ликвидацией.