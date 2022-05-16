Ракетный комплекс "Искандер-М" развернули в Приморском крае, об этом сообщает vostokmedia.com.
Военные специалисты провели тренировку по развёртыванию вооружения.
"Личный состав соединения успешно выполнил учебные задачи по условному уничтожению заданных целей электронным пуском ракет", — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил армию с успешным запуском ракеты "Сармат", которая не имеет аналогов в мире и ещё долго не будет иметь. Он назвал испытания знаменательным событием в развитии российского вооружения и напомнил, что ракетный комплекс неуязвим для всех современных систем ПРО.
Планируется, что после окончания всех испытаний "Сармат" заменит ракетный комплекс "Воевода". Новое вооружение поступит в головной полк Ужурского ракетного соединения, который дислоцируется под Красноярском.
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.