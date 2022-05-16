Ракетный комплекс "Искандер-М" развернули в Приморье

Ракетный комплекс "Искандер-М" развернули в Приморском крае, об этом сообщает vostokmedia.com.

Военные специалисты провели тренировку по развёртыванию вооружения.

"Личный состав соединения успешно выполнил учебные задачи по условному уничтожению заданных целей электронным пуском ракет", — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил армию с успешным запуском ракеты "Сармат", которая не имеет аналогов в мире и ещё долго не будет иметь. Он назвал испытания знаменательным событием в развитии российского вооружения и напомнил, что ракетный комплекс неуязвим для всех современных систем ПРО.

Планируется, что после окончания всех испытаний "Сармат" заменит ракетный комплекс "Воевода". Новое вооружение поступит в головной полк Ужурского ракетного соединения, который дислоцируется под Красноярском.