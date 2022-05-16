На Украине тишина на тему сдачи в плен боевиков с "Азовстали"

16 мая в результате переговоров с украинскими боевиками на "Азовстали" достигнута договоренность о вывозе раненых.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

А тем временем, в украинских пабликах звенящая тишина на тему сдачи в плен нацистов. В Киеве лихорадочно сочиняют или ждут от США методичку.

Вывод раненых начался, но есть проблемы с транспортировкой, боевики обратились за помощью — для ускорения предоставить носилки. Сейчас введён режим тишины и открыт гумкоридор, по которому раненых бандеровцев вывозят в больницу в донецкий Новоазовск, сообщает МО РФ.

Первая партия раненых с меткомбината — 51 человек. Процесс идет медленно, раненых тащат на носилках через развалы к мосту, где стоят автобусы.

Комментариев из Киева относительно сегодняшних событий в Мариуполе по-прежнему нет.