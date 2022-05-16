Командир "Азова"* Прокопенко записал обращение: боевики готовы сдаваться

Развязка истории с "Азовсталью" в Мариуполе, похоже, близка к завершению. Командир неонацистского полка "Азов"* Денис Прокопенко записал видеообращение, судя по тону которого боевики готовы к сдаче. Эту информацию подтвердили также ряд украинских источников.

"Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и позволили украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров. В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утверждённое решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", — заявил командир "азовцев"*.

По мнению политолога Марата Баширова, Прокопенко храбрится, рассказывая, как оттягивали силы России от других направлений. А, по сути, он признает сдачу нацистов из-под "Азовстали", заметил эксперт.

Отметим, что официальные комментарии от представителей сил ДНР и России по этому поводу пока отсутствуют.

Ранее сегодня из подземелий завода вышли и сдались в плен раненые боевики "Азова"*.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.