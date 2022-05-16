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Автор Елена Федорова

Коротченко: РФ может уничтожить любой центр принятия решений США

Силовые структуры

Главный редактор журнала "Национальная оборона", полковник запаса Игорь Коротченко заявил, что Россия обладает мощными средствами поражения, которые способны уничтожить любой американский центр принятия решений, если возникнет такая необходимость.

Коротченко: РФ может уничтожить любой центр принятия решений США

Об этом он рассказал в беседе с argumenti.ru, напомнив, что РФ уже продемонстрировала свои возможности на Украине, когда гиперзвуковая аэробаллистическая ракета комплекса "Кинжал" в Ивано-Франковской области уничтожила объект повышенного уровня защиты.

Если на территории Штатов развернётся вооружённый конфликт, велика вероятность, что американцы сбегут в Новую Зеландию, при этом Коротченко заверил, что с этим государством никто не собирается воевать. Что касается центров принятия решений, то в случае необходимости они будут уничтожаться, резюмировал он.

Ранее в Минобороны РФ предупредили, что Россия нанесёт удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит совершать диверсии на территории РФ. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша россия украина игорь коротченко
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