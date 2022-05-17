Моральный дух бойцов ВСУ заметно упал, также есть проблемы с вооружением и снабжением. Об этом рассказал пленный боец 81-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Бутов.
Он заявил, что командиры относились к ним просто как "к куску мяса".
"Некоторых раненых просто не вывозили в больницу, а иногда даже прямиком на передовую сразу отправляли", — заявил он.
По его словам, ВСУ, возможно, готовили провокацию с химическим оружием. Военные завезли, а затем вывезли какую-то ёмкость с надписями на иностранном языке. Это было непосредственно на позициях бригады. Но никто так и не понял, что находилось внутри.
Пленный боец также обратился к сослуживцам, которые остаются на передовой, и призвал их не подчиняться командирам. Это к добру не приведёт, заключил он.
Ранее пленный украинский военный рассказал об издевательствах польских офицеров, которые руководили обороной завода "Заря" в Рубежном.
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