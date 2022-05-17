Глава Пентагона Ллойд Остин связался с министром обороны России Сергеем Шойгу по телефону, чтобы выяснить, не изменились ли цели российской армии на Украине. Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал звонок Остина и заявил, что Пентагон прекрасно знает, чего добивается Москва. По мнению аналитика, Вашингтон решил провести разведку позиций.
"Естественно, интересовался теми условиями, которые ставит Россия при нынешнем развитии ситуации, есть ли перспективы переговоров и на каких условиях", — отметил Баранец в беседе с "Царьградом".
Эксперт подчеркнул, что именно США являются главным действующим лицом киевского режима.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".