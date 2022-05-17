В понедельник, 16 мая, триста националистов "Азова"* и военнослужащих ВСУ с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе вышли с белыми флагами.
Сдавшихся боевиков вывезли в Новоазовск и Еленовку. Более полусотни бандеровцев сейчас получают медицинскую помощь, остальные доставлены на допрос.
Очень долго украинские СМИ и эксперты собирались с мыслями, как всё это преподать и вот, по всей вероятности, по сброшенной с Вашингтона методичке, они начали "анализировать" выход с "Азовстали".
По мнению некоторых "аналитиков", Украина лишь выиграла от того, что "Азов"* сдался в плен, и это не "зрада", а самая настоящая "перемога".
Стратегия экспертов заключается в том, что "защитников "Азовстали" подлечат, а после ещё и обменяют, что поднимет боевой дух нацистов.
Вся риторика украинской стороны сейчас заключается в идее обмена сдавшихся в "Азовстали". Однако российская сторона никаких договоренностей не подтверждала.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".