Начался допрос украинских военнопленных, вывезенных с мариупольского металлургического комбината "Азовсталь".
Об этом сообщает корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова.
По информации журналиста, среди сдавшихся в плен украинских военнослужащих — 144 человека — бойцы нацгвардии.
На данный момент их допрашивают в Еленовке, куда нацгвардейцев ночью доставили.
Напомним, накануне, 16 мая, 300 сдавшихся боевиков "Азова"* и военных ВСУ автобусами вывезли с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Более полусотни получают медицинскую помощь, остальных доставили на допрос.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".