Начался допрос украинских военнопленных с "Азовстали"

Начался допрос украинских военнопленных, вывезенных с мариупольского металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом сообщает корреспондент "Первого канала" Ирина Куксенкова.

По информации журналиста, среди сдавшихся в плен украинских военнослужащих — 144 человека — бойцы нацгвардии.

На данный момент их допрашивают в Еленовке, куда нацгвардейцев ночью доставили.

Напомним, накануне, 16 мая, 300 сдавшихся боевиков "Азова"* и военных ВСУ автобусами вывезли с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Более полусотни получают медицинскую помощь, остальных доставили на допрос.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.