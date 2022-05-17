Британский наёмник на Украине сдался в первом же бою

Сложивший оружие британский наёмник рассказал, что в первый же день на фронте попал под огонь артиллерии и решил сдаться российским войскам, а не умирать.

Мужчина из Великобритании пояснил корреспонденту RT, что вовсе не собирался на Украине вступать в "Иностранный легион". Его заверили, что ему не придётся брать в руки оружия, в подразделении хватает множества прочих задач.

"Врали для того, чтобы вербовать. Потом не успел оглянуться — и ты уже оказался в ситуации, в которой совершенно не хочешь находиться", — пожаловался журналисту наёмник.

Всех иностранцев командование ВСУ отправляло на передовую, к чему многие оказались не готовы. По словам мужчины, их отряд на фронте сразу попал под артиллерийский огонь российских военных. Его группа потеряла много солдат, а сам британец был ранен, после чего решил оперативно сдаться в плен.