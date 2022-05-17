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Автор Дмитрий Плотников

The Guardian: "Путин лично руководит войсками на Украине "на уровне генерала"

Силовые структуры

Президент России Владимир Путин лично руководит войсками на Украине "на уровне бригадного генерала".

The Guardian: "Путин лично руководит войсками на Украине "на уровне генерала"

Это заявляет издание The Guardian, ссылаясь на собственные источники.

Путин стал настолько лично вовлечен в спецоперацию на Украине, что, согласно западным военным источникам, сам принимает оперативные и тактические решения, пишет ежедневная британская газета.

Президент России якобы помогает определить передвижение войск в Донбассе.

Источники также добавили, что глава РФ по-прежнему якобы тесно сотрудничает с генералом Валерием Герасимовым.

"Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", — сказал военный источник издания.

The Guardian подытожила материал тем, что никаких дополнительных подробностей, подтверждающих это заявление, предоставлено не было, хотя подразумевалось, что оценка тесной личной причастности Путина основывалась на полученных разведданных.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы владимир путин валерий герасимов
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