Коротченко о судьбе сдавшихся на "Азовстали": должны восстанавливать Донбасс

Военный эксперт Игорь Коротченко высказал своё мнение по поводу дальнейшей судьбы украинских боевиков, укрывавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и решивших сдаться в плен российским военным.

По словам Коротченко, схема действий в отношении сдавшихся националистов должна быть такой: сначала оказать необходимую медпомощь, затем судить, а после суда послать восстанавливать разрушенный Донбасс.

Эксперт добавил, что с украинскими боевиками нужно обходиться строго, без поблажек.

"И миндальничать с ними не надо — питание, содержание, больничка — по нормам ФСИН. Вести внутрикамерные разработки — как положено. При попытке бегства — поступать соответственно", — подчеркнул Коротченко.

Ранее эксперт указал на важность вывода из строя ключевых транспортных узлов и мостов Украины, чтобы прекратить бесконечные поставки оружия Киеву Западом. С этой же целью важно разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, считает Коротченко.