Военный эксперт Игорь Коротченко высказал своё мнение по поводу дальнейшей судьбы украинских боевиков, укрывавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и решивших сдаться в плен российским военным.
По словам Коротченко, схема действий в отношении сдавшихся националистов должна быть такой: сначала оказать необходимую медпомощь, затем судить, а после суда послать восстанавливать разрушенный Донбасс.
Эксперт добавил, что с украинскими боевиками нужно обходиться строго, без поблажек.
"И миндальничать с ними не надо — питание, содержание, больничка — по нормам ФСИН. Вести внутрикамерные разработки — как положено. При попытке бегства — поступать соответственно", — подчеркнул Коротченко.
Ранее эксперт указал на важность вывода из строя ключевых транспортных узлов и мостов Украины, чтобы прекратить бесконечные поставки оружия Киеву Западом. С этой же целью важно разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, считает Коротченко.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".