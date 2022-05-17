Основатель и командир донбасского батальона "Восток" Александр Ходаковский выложил кадры, как украинские боевики выносят своих раненых на носилках с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
"Вот, собственно, процесс…" — подписывает видео комбат "Скиф".
Сегодня, 17 мая, боевики продолжают покидать завод.
А "Голос Америки"* сообщает о героической сдаче в плен укробандеровцев. По смыслу сообщения получается следующее:
"Нацисты отважно сложили оружие и мужественно вышли из подземелья, чтобы героически сдаться в плен. Это великая "перемога" — русские хотели их всех убить, но доблестные бандеровцы навязали противнику свою непреклонную волю и заставили врага принять их условия".
* - включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".