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Автор Мария Карева

Липп: СМИ Германии пишут о России 100% негатив, получая деньги от США

Силовые структуры

Немецкая журналистка Алина Липп на протяжении полугода жила на территории Донбасса. Жители Донецка рассказывали ей, что в городе нет ни продуктов, ни лекарств, город ежедневно обстреливают украинские боевики. Липп была шокирована увиденным, однако больше всего её поразило то, что об этом молчат немецкие СМИ. Она признаётся, что вся информация в немецкой прессе освещается только со стороны Киева.

Липп: СМИ Германии пишут о России 100% негатив, получая деньги от США

Журналистка отмечает, что финансирование немецкой прессы в основном поступает из США. Поэтому главные редакторы вынуждены публиковать только ту информацию, которую им позволяет выпускать вышестоящее руководство.

"Меня теперь называют новым полезным оружием Путина или путинским инфовоином. <…> В Германии на телевидении, в газетах утверждают: то, что я говорю — опасная ложь", — рассказала Липп в интервью телеканалу "360".

Журналистка отмечает, что жители Мариуполя рассказывали ей о регулярных обстрелах и издевательствах со стороны представителей нацбата "Азов"*. Украинские националисты выгоняли людей из домов, а если мирные жители отказывались это делать, радикалы открывали огонь.

"Сейчас важно ехать на освобождённые территории и дальше освещать, что происходит", — заявила Липп.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша донецк донбасс
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