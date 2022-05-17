Баранец о гиперзвуковой ракете в США: горды тем, что в России давно уже сделали

В США сообщили об успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты. Испытания прошли 14 мая в Калифорнии, ракета производства компании Lockheed Martin разогналась до скорости пять Махов (то есть в пять раз превысила скорость звука) и пролетела около 550 километров.

"Это стало большим достижением команды разработчиков для военного сектора и для наших ВВС", — заявил руководитель программы вооружений ВВС США Хит Коллинз.

Первое успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW) состоялось в апреле этого года. Тогда в ходе запуска ракете удалось развить скорость более пяти Махов, подняться на высоту порядка 12 километров и пролететь примерно 550 километров.

По словам военного эксперта Виктора Баранца, характеристики американской ракеты в разы отстают от того, что российские системы показывают на протяжении нескольких лет. К тому же, напомнил он, семь испытаний этой ракеты прошли неудачно.

По его мнению, никаких революционных прорывов американцы не сделали. На испытаниях в Калифорнии была достигнута скорость в пять Махов, тогда как "для нас давно стала привычной скорость 18-20 Махов".

А во время одного из испытаний, и это (вице-премьер РФ) Юрий Борисов публично признал, мы уже полетели на 27 Махов", — сказал Баранец в эфире программы "Соловьев LIVE".

Виктор Баранец назвал главную проблему, которую американские разработчики пока не в состоянии решить — несмотря на гигантские бюджеты. Речь о создании систем управления планирующими блоками, которые бы не сгорали при выходе на гиперзвуковую скорость. Как отметил эксперт, "русский Иван давно решил эту проблему".

По словам Виктора Баранца, американские "зазнавшиеся специалисты и политики" признают, что в разработке гиперзвуковых ракет США обогнали не только Россия, но и Китай. "Но, как сказал Путин однажды, когда вы нас думаете догнать, мы придумаем что-нибудь новенькое", — сказал Баранец.

В настоящее время в Вооруженных силах России на опытно-боевом дежурстве находятся гиперзвуковые авиакомплексы "Кинжал". Госиспытания проходит гиперзвуковая ракета "Циркон", боевое дежурство несут стратегические ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".