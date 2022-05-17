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Автор Евгения Васильева

Политолог: Эрдоган заставит НАТО выдать террористов и поставить самолёты США

Силовые структуры

Директор Института политических исследований Сергей Марков в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал негативную реакцию Анкары на вступление Финляндии и Швеции в военно-политический блок НАТО. По мнению специалиста, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в результате конфликта с альянсом получит большие политические дивиденды.

Политолог: Эрдоган заставит НАТО выдать террористов и поставить самолёты США

"Что хочет Анкара? Прежде всего, передачу Швецией и Финляндией турецких политиков курдского происхождения, которые активно выступают против правительства Турции. Также Анкара требует выдать так называемых гюленовцев, которые тоже борются против нынешнего правительства страны", — сказал политолог.

По его словам, Эрдоган критикует Хельсинки и Стокгольм за поддержку членов террористического движения. Как отметил эксперт, по мнению турецких властей, преступников необходимо экстрадировать и судить.

"Также Анкара намерена разблокировать продажу новейших вооружений Турции. Она хочет получить от США самолёты противоракетной обороны. Но Вашингтон не позволяет этому случиться по политическим причинам. Анкара требует, чтобы такие препятствия сняли", — сообщил собеседник издания.

Вместе с этим Марков подчеркнул, что попытки НАТО уговорить Турцию поддержать расширение блока демонстрирует самостоятельность Анкары.

Ранее Эрдоган заявил, что не одобряет включение Финляндии и Швеции в альянс. Также президент объяснил свою позицию.

"Мы не можем сказать "да", пусть не обижаются. Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов", — отметил лидер Турции.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы нато швеция финляндия сергей марков реджеп эрдоган
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