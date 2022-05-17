Британский наемник, который приехал воевать на Украину и сразу же сдался в плен, рассказал, что СМИ Великобритании его "чудовищно обманывали".
"Я чувствую, что меня чудовищно обманывали. Не только здесь, в иностранном легионе, когда говорили о том, чем я буду заниматься… Мне кажется, меня обманывали еще в Великобритании — западные СМИ и западная пропаганда", — сообщил британец в интервью телеканалу RT.
Он пояснил, что Украина при поддержке Британии привлекает иностранцев, обещая им, что они будут заниматься тем, чем умеют и сами выберут позицию. Однако на самом деле наёмников отправляют на передовую и оставляют их там сражаться в неравном бою, отметил пленный.
По его словам, западные СМИ, в том числе BBC News, заманивают иностранцев на Украину, обещая им хорошие условия. Однако в реальности та картина, которую рисует пресса на Западе, сильно отличается от того, что на самом деле происходит на Украине, сказал британец.
Он признался, что решил сдаться в плен после того, как ночью попал под артиллерийский обстрел. Шестеро его боевых товарищей погибли, сам он получил ранение.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".