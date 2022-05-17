Британский наёмник на Украине рассказал о чудовищном обмане западных СМИ

Британский наемник, который приехал воевать на Украину и сразу же сдался в плен, рассказал, что СМИ Великобритании его "чудовищно обманывали".

"Я чувствую, что меня чудовищно обманывали. Не только здесь, в иностранном легионе, когда говорили о том, чем я буду заниматься… Мне кажется, меня обманывали еще в Великобритании — западные СМИ и западная пропаганда", — сообщил британец в интервью телеканалу RT.

Он пояснил, что Украина при поддержке Британии привлекает иностранцев, обещая им, что они будут заниматься тем, чем умеют и сами выберут позицию. Однако на самом деле наёмников отправляют на передовую и оставляют их там сражаться в неравном бою, отметил пленный.

По его словам, западные СМИ, в том числе BBC News, заманивают иностранцев на Украину, обещая им хорошие условия. Однако в реальности та картина, которую рисует пресса на Западе, сильно отличается от того, что на самом деле происходит на Украине, сказал британец.

Он признался, что решил сдаться в плен после того, как ночью попал под артиллерийский обстрел. Шестеро его боевых товарищей погибли, сам он получил ранение.