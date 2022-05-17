Боевики полка "Азов"* с завода "Азовсталь" сдались в плен без условий

Националисты батальона "Азов"* с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен без условий.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал статью New York Times о том, что "Украина завершила "боевую миссию" в Мариуполе", а военные "были эвакуированы, что ознаменовало конец боев" на "Азовстали".

"Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азов" сдались без условий", — подытожил Полянский.

А тем временем, Следком РФ заявил, что российские следователи допросят сдавшихся боевиков с "Азовстали" в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.