Американец обучал украинцев обращению с "Джавелинами", не умея ими пользоваться

Бывший американский спецназовец Марк Хэйворд, который обучал украинцев обращению с противотанковым комплексом Javelin, признался, что сам не знал, как им пользоваться.

По его словам, у него вообще не было опыта обращения с такими комплексами, сообщает телеканал Fox News.

Ранее Хэйворд служил в спецназе, однако ушел со службы 15 лет назад. Так что опыта обращения с современными противотанковыми комплексами у него не было. Хотя вообще говоря, на вооружение армии США "Джавелины" были приняты в 1996 году.

Но вернёмся к рассказу бывшего спецназовца. По его словам, он связался с друзьями в США. Те помогли ему достать руководство по использованию противотанкового комплекса. На его изучение у Хэйворда, по его рассказу, было 12 часов.

"Мы говорили, что не самые правильные ребята, но нам ответили: "Вы все, что у нас есть". Так что мы прочитали руководства, посмотрели всё, до чего смогли дотянуться. Мы были инструкторами-самоучками по Javelin, и нам очень повезло, потому что через пару дней прибыли другие добровольцы из США и Великобритании", — цитирует его рассказ РИА "Новости".

Об успехах в обучении украинцев ничего не сообщается. Но судя по фразе самого Хэйворда про "нам очень повезло", избавление от роли инструктора по обращению с "Джавелинами" было для него большим облегчением.

Ранее американский конгрессмен Майк Галлахер заявлял, что США потратили на Украине семилетние запасы комплексов Javelin.