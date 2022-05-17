Чтобы создать в СМИ видимость успешного сдерживания ВС РФ, киевская власть допускает большие потери среди своих военнослужащих. К такому выводу пришёл военный эксперт Алексей Леонков.
Он считает, что боевой дух украинских солдат сломлен из-за дорого обходящейся "информационной картинки", по которой ВС России якобы не могут продвинуться в Донбассе.
"Там такое большое количество трупов, что даже бывалые бойцы, которые 8 лет ведут оборону Донбасса, никогда в своей жизни не видели. И украинская сторона их не забирает", — цитирует Леонкова "Украина.ру".
Тела украинских солдат хоронятся силами армии РФ и подразделений ЛДНР, сообщает эксперт. Места захоронений они фиксируют, чтобы потом близкие могли найти погибших.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".