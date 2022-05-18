Арестович отказался комментировать происходящее на "Азовстали": хрупко там всё

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович отказался комментировать происходящее с выводом боевиков с мариупольского завода "Азовсталь". По его словам, любое "неосторожное" слово может усугубить ситуацию.

Как подчеркнул Арестович, к тому же ему не хочется "подставлять ребят и девчат" до завершения операции.

"Есть решение, которое заключается в том, что, пока идёт операция, мы не комментируем. Слишком хрупко там всё, и одно неосторожное слово может всё обрушить. Не будем подставлять ребят и девчат. Когда те, кто занимается эвакуацией, скажут "можно" — мы будем комментировать", — заявил Арестович.

Чем конкретно Офис президента "подставит ребят", Арестович не уточнил. Лишь подчеркнул, что официальная информация от киевской власти поступит в течение нескольких дней.