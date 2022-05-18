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Автор Дмитрий Плотников

Кадыров: Если бы глава РФ не приказал сохранить города, Украину бы уже очистили

Силовые структуры

Если бы президент России Владимир Путин не приказал сохранить города, Украину бы уже "очистили".

Кадыров: Если бы глава РФ не приказал сохранить города, Украину бы уже очистили

Это сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадыров о судьбе сдавшихся с завода "Азовсталь" сказал, что военных можно обменять, но идейных бандеровцев менять нельзя, они должны быть наказаны по закону.

А сейчас ситуация в зоне проведения спецоперации спокойная и идёт строго по плану, заявил глава Чечни во время выступления на просветительском проекте "Новые горизонты".

"Мы идём по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на все 100 процентов. На начале были ошибки, чуть-чуть недоработки были, но сейчас на все 100 процентов мы идём по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов", — отмечает Кадыров.

Помимо этого, он отметил, что накануне ВС РФ и силами ЛДНР были взяты под контроль ещё ряд посёлков и городов. ВСУшники и националисты "Азова"* уничтожаются. На данный момент к выполнению боевых задач приступает вторая группа бойцов, подытожил глава ЧР.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы рамзан кадыров владимир путин
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