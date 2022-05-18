Президент Украины Владимир Зеленский не начинает переговорный процесс с Москвой, поскольку ему поступают угрозы со стороны представителей националистического батальона "Азов"*. Об этом заявил итальянский политолог Лучо Караччоло.
"Зеленского обвиняют в том, что он бросил бойцов на "Азовстали", которые на самом деле посылали ему довольно серьёзные угрозы", — заявил политолог.
Журналист подчеркнул, что премьер-министр Италии Марио Драги выступил за урегулирование украинского конфликта с помощью дипломатических переговоров. Однако политика Рима в отношении кризиса на Украине только разгневала Зеленского.
"Ему не понравились заявления Драги", — цитирует мнение Караччоло портал Nicola Porro.
Эксперт отметил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также не согласны с позицией Драги, поскольку именно они накачивают Украину вооружением, чтобы затянуть боевые действия.
*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
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