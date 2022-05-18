EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Мария Карева

Nicola Porro: Зеленский не начинает переговоры из-за угроз со стороны "Азова"*

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский не начинает переговорный процесс с Москвой, поскольку ему поступают угрозы со стороны представителей националистического батальона "Азов"*. Об этом заявил итальянский политолог Лучо Караччоло.

Nicola Porro: Зеленский не начинает переговоры из-за угроз со стороны "Азова"*

"Зеленского обвиняют в том, что он бросил бойцов на "Азовстали", которые на самом деле посылали ему довольно серьёзные угрозы", — заявил политолог.

Журналист подчеркнул, что премьер-министр Италии Марио Драги выступил за урегулирование украинского конфликта с помощью дипломатических переговоров. Однако политика Рима в отношении кризиса на Украине только разгневала Зеленского.

"Ему не понравились заявления Драги", — цитирует мнение Караччоло портал Nicola Porro.

Эксперт отметил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также не согласны с позицией Драги, поскольку именно они накачивают Украину вооружением, чтобы затянуть боевые действия.

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы джо байден марио драги борис джонсон владимир зеленский
Sberbank
Новости
Адвокат из ДНР Калашников: сдавшиеся "азовцы"* вряд ли будут казнены
Пленных бойцов "Азова"* и военных Украины везёт в СИЗО фонд им. Ахмата Кадырова
Россия использует на Украине новые боевые лазеры "Задира"
Поставки российского газа могут быть прекращены в Финляндию уже в мае
Nicola Porro: Зеленский не начинает переговоры из-за угроз со стороны "Азова"*
Расчёт украинского "Града" накрыл огнём позиции своих войск под Авдеевкой
Кулеба поругался с министром обороны Германии из-за отсутствия поставок ЗСУ
Ветеринар Шеляков: кошки помогают нормализовать психическое состояние хозяев
ЛНР: США поставляет Украине бракованное вооружение
ЧВК "Blackwater Ukraine" и HALO Trust готовили боевиков "Азова"*
Популярное
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"

Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.

Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Любовь Степушова Вокруг сдачи в плен боевиков "Азова"* есть секреты. Чем объяснить? Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер Людмила Черткова Коллективный Запад заново открывает для себя закон бумеранга Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Мир. Новости мира
Финский адмирал призвал россиян лечь в землю Финляндии, как в 1939 году
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Последние материалы
ЧВК "Blackwater Ukraine" и HALO Trust готовили боевиков "Азова"*
Кадыров: чеченские бойцы могут завершить СВО на Украине без ВС РФ
Словакия приняла условие России "газ за рубли"
Стаматис: в отелях Болгарии хаос из-за украинских беженцев
Немцы считают, что глава МИД ФРГ своей "глупостью позорит Германию"
В Смольном пытаются маскировать последствия губительных для бизнеса ковид-мер Беглова
Кадыров: Если бы глава РФ не приказал сохранить города, Украину бы уже очистили
Британия поддержит проведение военного трибунала над Путиным
Ходарёнок: удар по учебному центру в Десне — последнее китайское предупреждение
Украинские беженцы "достали" англичан. Многие уже бомжуют
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников