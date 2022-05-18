Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было выгодно, чтобы боевики нацбатальона "Азов"* погибли, защищая "Азовсталь".
"Что касается Зеленского, то ему давно уже глубоко наплевать на боевиков "Азова" и наоборот была выгодна их смерть, чтобы потом еще не пришлось отвечать и перед ними за уничтожение страны", — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.
Теперь российские правоохранители допросят пленных и выяснят, кто из них совершал убийства и военные преступления. За свои злодеяния боевики "Азова"* будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ и ЛДНР, отметил Шеремет.
Он назвал ложью попытки киевского режима выдать массовую сдачу в плен боевиков "Азова"* за контролируемую СБУ гуманитарную операцию и эвакуацию.
По словам депутата, Киев пытается "скрыть неминуемое приближающееся позорное поражение". Шеремет назвал случившееся капитуляцией.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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